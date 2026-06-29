Milano 15:19
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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Food & Beverage
Si muove in retromarcia il settore Alimentare europeo, che scivola a 495,04 punti.
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