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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
Vendite diffuse sull'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 575,68 punti.
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