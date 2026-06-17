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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro perde lo 0,94%, continuando la seduta a 572,09 punti.
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