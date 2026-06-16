New York: risultato positivo per 3M
(Teleborsa) - Avanza il colosso industriale, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3M rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il gigante della manifattura è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 163,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 167,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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