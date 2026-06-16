New York: risultato positivo per 3M

(Teleborsa) - Avanza il colosso industriale , che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3M rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il gigante della manifattura è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 163,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 167,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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