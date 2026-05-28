New York: giornata depressa per 3M
(Teleborsa) - Retrocede il colosso industriale, con un ribasso dell'1,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3M evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante della manifattura rispetto all'indice.
La tendenza di breve di 3M è in rafforzamento con area di resistenza vista a 153,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 151. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 156,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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