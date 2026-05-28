New York: giornata depressa per 3M

(Teleborsa) - Retrocede il colosso industriale , con un ribasso dell'1,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3M evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante della manifattura rispetto all'indice.





La tendenza di breve di 3M è in rafforzamento con area di resistenza vista a 153,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 151. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 156,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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