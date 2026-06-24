New York: scambi al rialzo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti , in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sherwin Williams più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sherwin Williams rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 331,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 327,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 335,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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