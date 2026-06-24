New York: scambi al rialzo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sherwin Williams più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sherwin Williams rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 331,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 327,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 335,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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