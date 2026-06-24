New York: scambi in forte rialzo per D.R. Horton

(Teleborsa) - Ottima performance per il costruttore americano di case unifamiliari , che scambia in rialzo del 6,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D.R. Horton rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di D.R. Horton mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 169,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 160,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 178,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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