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New York: scambi in forte rialzo per Builders FirstSource

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Builders FirstSource
Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che tratta in rialzo del 6,02%.
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