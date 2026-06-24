New York: exploit di IQVIA Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,65%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IQVIA Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di IQVIA Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 187,9 USD. Supporto visto a quota 177,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 198.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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