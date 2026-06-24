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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia
Perde terreno il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 37.627,51 punti, ritracciando dello 0,99%.
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