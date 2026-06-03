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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 34.929,57 punti.
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