Timvision Play lancia in anteprima la mini serie "Dear England"

(Teleborsa) - TimVision Play presenta in anteprima esclusiva da oggi, 24 giugno 2026, la mini serie "Dear England – I rigori della rivalsa", produzione che racconta in quattro episodi la rinascita del calcio inglese per mano del CT della nazionale Gareth Southgate, interpretato da Joseph Fiennes.



Tutto ruota attorno alla figura del calciatore inglese Gareth Southgate, che soopo aver clamorosamente sbagliato un rigore alle semifinali dei campionati Europei nel 1996, viene scelto quale CT della Nazionale inglese nel 2016, accolto dal pubblico con grande scetticismo, anche alla luce della serie di delusioni e fallimenti che aveva caratterizzato gli ultimi anni della Nazionale inglese. Proprio Southgate, con una intuizione rivelatasi vincente, introduce nel suo organico talenti internazionali come Harry Kane ed Harry Maguire e nello staff la psicologa sportiva Pippa Grange, una scelta rivoluzionaria che aiuterà i calciatori a gestire paure e ansie, costruendo fiducia e migliorando le prestazioni in campo.



Basata sull'opera teatrale di James Graham vincitrice del premio Olivier, "Dear England – I rigori della rivalsa" racconta una storia autentica e profondamente umana di riscatto, che esalta il carattere e l'integrità, lontano dagli stereotipi. Nel cast oltre a Joseph Fiennes, Jodie Whittaker nei panni di Pippa Grange, Will Antenbring (Harry Kane), Edem-Ita Duke (Marcus Rashford) e Adam Hugill (Harry Maguire).



La serie è prodotta da Left Bank Pictures, creata da James Graham, nella veste anche di produttore esecutivo e distribuita internazionalmente da Sony Pictures.

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