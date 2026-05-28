TimVision Play si rafforza sul cinema italiano con PiperFilm

(Teleborsa) - TimVision Play, la piattaforma streaming del Gruppo Tim , si rafforza nel cinema italiano grazie ad una partnership con PiperFilm. La collaborazione consentirà l’accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima d'esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della produzione nazionale.



L'accordo con PiperFilm conferma l’impegno della piattaforma a valorizzare il cinema italiano e l'industria audiovisiva nazionale, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale e che ora trovano una nuova vita nello streaming. La partnership consente anche TimVision Play di ampliare il catalogo con film che hanno conquistato pubblico e critica, offrendo una seconda finestra esclusiva ai titoli PiperFilm e sostenendo la qualità, la diversità e la vitalità del cinema italiano contemporaneo.



Il primo fiom, già disponibile, è Parthenope di Paolo Sorrentino, che ha segnato uno dei momenti più apprezzati delle ultime stagioni cinematografiche. Nei prossimi mesi arriveranno opere molto attese come La Città proibita di Gabriele Mainetti, Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi, Oi vita mia diretto e interpretato da Pio e Amedeo, Duse di Pietro Marcello, La vita va così di Riccardo Milani e La Grazia di Paolo Sorrentino.



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