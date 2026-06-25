Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

La giornata del 24 giugno chiude piatta per il maggiore indice americano, che riporta un -0,1%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.310,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7.453,1. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.263,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)