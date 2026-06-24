Milano 9:11
51.883 -0,27%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 9:10
10.424 -0,05%
24.763 -0,53%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Giornata negativa per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,44%.

Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.316,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.462,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.268,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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