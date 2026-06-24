Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Giornata negativa per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,44%.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.316,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.462,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.268,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)