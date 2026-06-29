Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.314,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.433,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.274,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)