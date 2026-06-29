Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.314,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.433,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.274,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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