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AppLovin, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
AppLovin, scendono le quotazioni a New York
Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una perdita secca del 6,26% sui valori precedenti.
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