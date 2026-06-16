New York: rosso per AppLovin

(Teleborsa) - Rosso per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che sta segnando un calo del 2,70%.



La tendenza ad una settimana di AppLovin è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il grafico a breve di AppLovin mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 521 USD e supporto stimato a quota 495,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 546,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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