New York: performance negativa per AppLovin
(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni, in flessione del 2,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AppLovin, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di AppLovin moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 513,5 USD e supporto a 493,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 533,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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