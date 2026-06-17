New York: performance negativa per AppLovin

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni , in flessione del 2,75% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AppLovin , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di AppLovin moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 513,5 USD e supporto a 493,8. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 533,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```