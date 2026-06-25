GOLD del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Giornata da dimenticare per il metallo giallo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,67% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'oro segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3.930,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4.140,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3.861,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)