GOLD dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,52% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'oro suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 4.438,1 con tetto rappresentato dall'area 4.522,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.406.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)