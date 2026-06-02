Milano 16:40
50.485 +1,43%
Nasdaq 16:40
30.555 +0,14%
Dow Jones 16:40
51.016 -0,12%
Londra 16:40
10.372 +0,32%
Francoforte 16:40
25.109 +0,42%

GOLD dell'1/06/2026

Finanza
GOLD dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,52% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'oro suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 4.438,1 con tetto rappresentato dall'area 4.522,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.406.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```