GOLD dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Vigoroso rialzo per il metallo giallo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,44%.
Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4.083,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.338,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3.951,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)