Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

GOLD dell'11/06/2026

Finanza
GOLD dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Vigoroso rialzo per il metallo giallo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,44%.

Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4.083,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.338,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3.951,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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