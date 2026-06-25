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New York: balza in avanti United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti United Health
Seduta positiva per la big delle assicurazioni sanitarie, che avanza bene del 2,41%.
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