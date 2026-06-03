New York: brillante l'andamento di United Health
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big delle assicurazioni sanitarie, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Health rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'assicuratore sanitario. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 387,8 USD. Primo supporto visto a 380,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 376,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```