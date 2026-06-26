New York: risultato positivo per United Health
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie, in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario rispetto all'indice.
Tecnicamente, United Health è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 429,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 417,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 441,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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