New York: risultato positivo per United Health

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie , in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' assicuratore sanitario rispetto all'indice.





Tecnicamente, United Health è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 429,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 417,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 441,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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