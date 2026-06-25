New York: brusca correzione per Atlassian
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di software australiana, che esibisce una perdita secca del 4,20% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Atlassian, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 76,25 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 80,07. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 74,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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