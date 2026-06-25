New York: mette il turbo SanDisk
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società americana produttrice di hardware, che mostra una salita bruciante del 13,61% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SanDisk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso californiano produttore di memorie flash, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2.256,2 USD. Primo supporto visto a 2.129,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2.084,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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