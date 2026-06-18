New York: andamento rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Balza in avanti il chipmaker , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico della società di chip segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 207,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 212,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 204,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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