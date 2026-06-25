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New York: positiva la giornata per Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Merck
Bene la società chimico-farmaceutica, con un rialzo del 2,66%.
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