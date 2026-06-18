New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Retrocede la società chimico-farmaceutica , con un ribasso del 2,53%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Merck suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 111,1 USD con tetto rappresentato dall'area 114,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 109,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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