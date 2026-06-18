New York: calo per Merck
(Teleborsa) - Retrocede la società chimico-farmaceutica, con un ribasso del 2,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Merck suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 111,1 USD con tetto rappresentato dall'area 114,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 109,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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