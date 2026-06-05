New York: balza in avanti Merck

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica , che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,11%, rispetto a +1% dell' indice americano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 123,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 120,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 126,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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