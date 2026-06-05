New York: balza in avanti Merck
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,11%, rispetto a +1% dell'indice americano).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 123,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 120,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 126,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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