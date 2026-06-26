Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 2,39%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 75,96. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 65,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)