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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 2,39%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 75,96. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 65,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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