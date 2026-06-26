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New York: in forte denaro Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro Microsoft
Prepotente rialzo per il colosso informatico americano, che mostra una salita bruciante del 5,15% sui valori precedenti.
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