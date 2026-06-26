New York: scambi in positivo per Travelers Company

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia di assicurazioni americana , che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Travelers Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,65%, rispetto a +0,67% dell' indice americano ).





La tendenza di breve della big delle polizze assicurative è in rafforzamento con area di resistenza vista a 327,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 321,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 333,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```