New York: scambi in positivo per Travelers Company
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia di assicurazioni americana, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Travelers Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,65%, rispetto a +0,67% dell'indice americano).
La tendenza di breve della big delle polizze assicurative è in rafforzamento con area di resistenza vista a 327,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 321,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 333,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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