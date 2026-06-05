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New York: nuovo spunto rialzista per Travelers Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Travelers Company
Balza in avanti la compagnia di assicurazioni americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
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