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New York: in calo Travelers Company

Migliori e peggiori
New York: in calo Travelers Company
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia di assicurazioni americana, che mostra un decremento dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Travelers Company rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della big delle polizze assicurative è in rafforzamento con area di resistenza vista a 301,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 295,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 308,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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