New York: seduta euforica per Netflix
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che scambia in rialzo del 3,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il provider di video online, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 72,18 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 74,42. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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