Lionsgate, prosegue inversione di rotta nel pre-market (-3%) dopo smentita voci su interesse Netflix

(Teleborsa) - Le azioni Lionsgate cedono oltre il 3% nel pre-market di Wall Street dopo essere arrivate a perdere ieri sera oltre il 5% nell'after-hours e invertendo nettamente la rotta rispetto alla chiusura a +13,85%.



A far peggiorare l'andamento del titolo è stato un articolo di The Wrap secondo cui Netflix non ha intenzione di acquisire la società.



Parole che smentiscono pertanto un report di Semafor in base al quale il colosso dello streaming sarebbe tra le diverse società media interessate a comprare lo studios, che possiede un catalogo di oltre 20.000 titoli cinematografici e televisivi, sebbene non sia stata ancora presentata alcuna manifestazione formale di interesse.













(Foto: Alex Litvin on Unsplash)

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