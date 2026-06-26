New York: seduta euforica per Zscaler

(Teleborsa) - Protagonista il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zscaler rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Zscaler mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 126,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 133,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 122,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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