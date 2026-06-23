New York: positiva la giornata per Zscaler

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che avanza bene del 3,58%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zscaler più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Zscaler si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 125,3 USD. Prima resistenza a 130,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 122.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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