Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta segnando un calo del 2,41%.
Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Technoprobe. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 33,37. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```