Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che sta segnando un calo del 2,41%.



Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Technoprobe . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 33,37. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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