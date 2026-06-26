Milano 10:39
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Londra 10:39
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Piazza Affari: seduta molto difficile per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta molto difficile per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 91.919,9 punti, in netto calo del 2,18%.
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