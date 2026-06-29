Francoforte: andamento rialzista per Nemetschek
(Teleborsa) - Seduta positiva per Nemetschek, che avanza bene del 2,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nemetschek mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,31%, rispetto a -3,09% del MDAX).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nemetschek, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 53,22 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 54,42 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 52,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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