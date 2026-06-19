Francoforte: rosso per Nemetschek
(Teleborsa) - Retrocede Nemetschek, con un ribasso dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Nemetschek si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 53,25 Euro. Prima resistenza a 54,45. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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