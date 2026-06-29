New York: amplia l'ascesa Amazon

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso dell'e-commerce , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,50%.



Lo scenario su base settimanale di Amazon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo del gigante delle vendite sul web ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 246,3 USD. Supporto a 236,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 255,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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