New York: giornata depressa per Synopsys

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori , che passa di mano con un calo del 2,10%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Synopsys subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Synopsys mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 435,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 457,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 426,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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