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New York: giornata depressa per Verizon Communication

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Verizon Communication
Ribasso composto e controllato per il gestore telefonico, che presenta una flessione del 2,02% sui valori precedenti.
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