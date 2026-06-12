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New York: giornata depressa per DoorDash

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per DoorDash
Sottotono il leader americano delle consegne di pasti, che passa di mano con un calo del 3,59%.
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