New York: netto calo registrato da Copart

(Teleborsa) - In forte ribasso il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli , che mostra un -4,57%.



Lo scenario su base settimanale di Copart rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo di Copart ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30,1 USD. Supporto a 28,64. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```