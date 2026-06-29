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Si muove in ribasso Copart a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Copart a New York
A picco il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che presenta un pessimo -4,57%.
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